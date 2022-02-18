MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI - Son Dakika

Maltepe'de, sürücüsünün virajda hızlı dönmeye çalıştığı iddia edilen otomobil, doğal gaz aktarım kutusuna çarpıp savrularak takla attı. Araçta sıkışan sürücü Nurullah Çördük itfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarılırken, eşi ise kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.

Kaza, Yalı Mahallesi Sahilyolu Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü Nurullah Çördük(27)'ün virajda hızlı dönmeye çalıştığı iddia edilen 34 CDT 911 plakalı otomobil, doğal gaz aktarım kutusuna çarpıp savrularak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİNİN YANINDAN AYRILMADI

İtfaiye ekipleri takla atan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Nurullah Çördük'ü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırdı. Kazadan burnu dahi kanamadan atlatan Esin Çördük ise eşinin kurtarılmasını endişeyle izledi. Trafik polisleri kaza yerinde incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.