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Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı - Son Dakika

Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı

Maltepe'de bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda dükkanda çırak olarak çalışan kişi ağır şekilde yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

04.12.2023 - 07:46,  Güncelleme: 07:47
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Maltepe'de bir tekel bayisine motosikletli şahıslarca silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişi ağır şekilde yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

4 EL ATEŞ ETTİLER

Olay, dün 17.30 sıralarında İstanbul Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde tekel bayi işletmeciliği yapılan bir dükkana, akşam saatlerinde plakaları öğrenilemeyen 3 motosikletli, dükkanın önünden hızla geçtikleri sırada motosikletin üzerinden silahla 4 el ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden 1 tanesi dükkanda çırak olarak çalışan, ismi öğrenilemeyen bir kişiye denk geldi.

Tekel bayisine silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

ÇIRAK AĞIR YARALANDI

Merminin denk geldiği kişi ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanılan olay güvenlik kamerasına anbean yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri ise silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Tekel bayisine silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Maltepe, Saldırı, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı - Son Dakika
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