Üye Girişi
İSTANBUL-MALTEPE'DE TIKANAN KANALİZASYON NEDENİYLE İKİ EV SULAR ALTINDA KALDI - Son Dakika

İSTANBUL-MALTEPE'DE TIKANAN KANALİZASYON NEDENİYLE İKİ EV SULAR ALTINDA KALDI

05.12.2021 00:10

MALTEPE, Zümrütevler Mahallesi'nde iddiaya göre yol bakım ekiplerinin asfalt çalışmaları sırasında tıkanan kanalizasyon giderleri sebebiyle iki ev sular altında kaldı.

MALTEPE, Zümrütevler Mahallesi'nde iddiaya göre yol bakım ekiplerinin asfalt çalışmaları sırasında tıkanan kanalizasyon giderleri sebebiyle iki ev sular altında kaldı. Diz boyu suya gömülen daire sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Olay saat 14.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde 20 gündür devam eden asfalt yenileme çalışmaları, kanalizasyon giderlerinin tıkanmasına sebep oldu. İstanbul genelinde yer yer etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle de, mahallede kanalizasyondan taşan su iki farklı binada bulunan evlere doldu. Daire içerisinde zaman zaman diz boyunu aşan su, daire sakinleri tarafından kendi imkanlarıyla tahliye edilmeye çalışıldı. İhbar üzerine İSKİ'ye bağlı ekipler, vidanjör yardımıyla dairelerdeki suyu tahliye etti.

Bir daire sakini "Şu an daireyi dize kadar su bastı. Biz kendi imkanlarımızla suyu atmaya çalışıyoruz. Zararımızı kim karşılayacak bilmiyoruz. Dairenin içerisindeki bütün eşyalarımız kullanılamaz hale geldi" şeklinde konuştu. Başka bir mahalle sakini Uğur Bal, "Yaklaşık 20 gündür bir kanalizasyon çalışması yapılmıştı. Çalışma sonlandı. Şu an asfalt döküldü. Fakat kanallar tıkalı bırakıldığı için su gitmedi ve komşularımızın evini komple su bastı. Komşularımız çok mağdur. Evlerindeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bunun sorumlusu kimdir? Bunun ortaya çıkıp komşumun mağduriyetinin giderilmesini istiyorum. Bizim isteğimiz bu. Şu an komşumun dairesinde yaklaşık 1 metrenin üzerinde su var. Bu olayın kamuoyunda ses getirmesini istiyoruz. Temizlenen kanalizasyondan parke taşı çıktı. Çok büyük bez parçaları çıktı ve bir sürü taş parçası çıktı arkadaşların yaptığı temizlemelerde. Asfalt parçası çıktı. Bu maddeler kanalı tıkadığı için su geri gelip komşumuzun evini bastı. Yaklaşık 1 buçuk metre su. Evdeki hiçbir eşyaları kullanılabilir vaziyette değil. Perişan vaziyetteler" ifadelerini kullandı. Başka bir daire sakini Yunus Doğan da, "Burada yaklaşık 20 gündür süren bir çalışma var. 20 günün sonunda bugün bitirir gibi oldular. Bitirdikten sonra bizim evin balkonundaki kuyusundan su basmaya başladı. 3 saattir ilgililere ulaşmaya çalışıyoruz. Kimse gelip bize yardımcı olmadı. Dizime kadar sularda kaldım. Affedersiniz pislik içindeyim. Evde kullanılacak hiçbir eşya kalmadı. Çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinası hatta televizyona kadar su geldi. Kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık, edemedik. 3 saatin sonunda İSKİ'den vidanjör geldi. Anca açmaya başladılar. Yaklaşık 70-80 bin liralık hasarımız var. Biz kirada oturuyoruz, çok bir para kazanmıyoruz. Bu zararı karşılama gibi bir şansımız olmadığı için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zararımızı kim karşılayacak? Bilmiyoruz. Nereye başvurmamız gerekiyor? Bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz." dedi.

İSTANBUL-MALTEPE'DE TIKANAN KANALİZASYON NEDENİYLE İKİ EV SULAR ALTINDA KALDI
İSTANBUL-MALTEPE'DE TIKANAN KANALİZASYON NEDENİYLE İKİ EV SULAR ALTINDA KALDI
İSTANBUL-MALTEPE'DE TIKANAN KANALİZASYON NEDENİYLE İKİ EV SULAR ALTINDA KALDI
İSTANBUL-MALTEPE'DE TIKANAN KANALİZASYON NEDENİYLE İKİ EV SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MALTEPE'DE TIKANAN KANALİZASYON NEDENİYLE İKİ EV SULAR ALTINDA KALDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Numan Kurtulmuş, vatandaşı heyecanlandırdı: Herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır 21:47 Numan Kurtulmuş, vatandaşı heyecanlandırdı: Herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü 17:54 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... 13:20 Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi 12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

Son Dakika Haberleri
01:11 Merih Demiral geri dönüşün fitilini yaktı! Atalanta zirve yarışında Napoli'yi ezip geçti
00:39 Eski hakemler Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu konusunda hemfikir: Skandal
00:01 Meman Aşireti lideri Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
23:56 Sarallar suç örgütü üyesi başkası adına düzenlenen kimlikle ekiplere yakalandı
23:39 Didem Soydan havuzun içinde uzandığı pozuyla gündem oldu
23:38 İstanbul'da taksici dehşeti korkuttu! Kadın yolcuyu otobüsün altına itti
23:20 Dünya bu golü konuşuyor! Hakan Çalhanoğlu, Roma karşısında imkansızı başardı
22:50 Son Dakika: Mersin Valiliği, açıkladı: CHP'nin Mersin'deki mitingine 21 bin 500 kişi katıldı
22:49 Usta gazetecinin oğluyla Fatih Terim'in kızı tartıştı: Konuşmak için konuşma
22:42 Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı! Sosyal medyadan açıklama yaptı
Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti         
22:08
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?         
17:57
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!         
15:01
CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar         
13:58
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Kripto para piyasası tepetaklak! 500 milyar dolar buhar oldu! Kripto para piyasası tepetaklak! 500 milyar dolar buhar oldu!         
11:37
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket         
10:51
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 01:47:24. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-MALTEPE'DE TIKANAN KANALİZASYON NEDENİYLE İKİ EV SULAR ALTINDA KALDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement