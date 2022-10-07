Maltepe'de tır sürücüsü tartıştığı sürücünün aracına çarptı - Son Dakika
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Maltepe'de tır sürücüsü tartıştığı sürücünün aracına çarptı

07.10.2022 16:01

Maltepe'de tır sürücüsünün, geri manevra yaparak tartıştığı sürücünün otomobiline çarpması cep telefonuyla görüntülendi.

Maltepe'de tır sürücüsünün, geri manevra yaparak tartıştığı sürücünün otomobiline çarpması cep telefonuyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Maltepe İdealtepe'de yolda ilerleyen tır ile 34 BYN 715 plakalı otomobilin sürücüsü tartıştı.

Cep telefonu kamerasına, otomobilin önünü kesen tır sürücüsünün aracından indiği, otomobilin üzerine yürüdüğü yansıdı. Tır sürücüsün tartıştığı otomobildekilerin görüntü aldığını anlaması üzerine geri dönerek plakasını çıkarması, aracına binip geri manevra yaparak otomobilin üzerine gitmesi de kadraja girdi.

Tırın çarptığı otomobilde hasar oluştu.

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İSTANBUL'DAKİ DİN GÖREVLİLERİ YEŞİL SAHALARDA İSTANBUL'DAKİ DİN GÖREVLİLERİ YEŞİL SAHALARDA Maltepe'de iş yerine giren hırsız kamerada Maltepe'de iş yerine giren hırsız kamerada
Kaynak: AA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de tır sürücüsü tartıştığı sürücünün aracına çarptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Maltepe'de tır sürücüsü tartıştığı sürücünün aracına çarptı - Son Dakika
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