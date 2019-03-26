Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Tiyatro Şenliği, 'Açık Aile' Oyunuyla Başladı

Maltepe'de Tiyatro Şenliği, 'Açık Aile' Oyunuyla Başladı

1 saat önce

Maltepe Belediyesi'nce 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle düzenlenen "Tiyatro Şenliği" başladı.

Maltepe'de Tiyatro Şenliği, 'Açık Aile' Oyunuyla Başladı, System.String[]
Maltepe Belediyesi'nce 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle düzenlenen "Tiyatro Şenliği" başladı.

25-29 Mart tarihlerinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılacak şenliğin ilk oyunu, "Açık Aile" tiyatro severlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz yıl sahnelenmeye başlayan oyunda tiyatro ve sinemanın sevilen oyuncularından Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu sahneyi paylaştı. Füsun Demirel'in çevirdiği oyunu Dersu Yavuz Altun yönetti. Tek perdelik oyunda kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin kaynakları acımasız bir mizah diliyle irdelendi. Oyunun kostümlerini Onur Özcan, müzik, ses tasarımını Metin Bahtiyar üstlendi. Sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan oyuncuları izleyiciler oyun bitiminde ayakta alkış yağmuruna tuttu. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Ayşe Sipahioğlu Akan, oyuncular Özberk ve Penbeklioğlu'na, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın plaketini takdim etti. Özberk ve Penbeklioğlu, Maltepe'de sahne almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Başkan Ali Kılıç'a sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:04 Kaynak: İHA

27 Mart, Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Eğitime 2 Gün Ara Verildi Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Müdüründen Çok Konuşulacak Analiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:25:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Tiyatro Şenliği, 'Açık Aile' Oyunuyla Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]