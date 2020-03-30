Maltepe'de toplu taşımada sosyal mesafe denetimi - Son Dakika

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Maltepe'de toplu taşımada sosyal mesafe denetimi
6 saat önce
KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri yapıldı.
KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri yapıldı. Maltepe
'de trafik polisleri araçları tek tek durdurarak uyarılarda bulundu.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı denetimleri başladı. Maltepe D-100 Karayolu'nda güvenlik noktası oluşturan trafik polisleri, D-100 Karayolu'nu kullanan otobüs ve minibüsleri tek tek durdurdu. Araçların içine girerek kontroller yapan ekipler, sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:22 Kaynak: DHA
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