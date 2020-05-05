MALTEPE'DE TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFE DENETİMİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Maltepe'de denetim yapan trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları minibüs ve otobüslerde yüzde 50 kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Minibüs ve otobüslerin içine giren polisler, hem vatandaşları hem de araç sürücülerini uyardı.

Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Bazıları kendi araçlarıyla giderken bazıları ise toplu taşıma araçlarına bindi. Minibüs, otobüs gibi toplu taşıma kullanan vatandaşların eldiven, maske kullandıkları görüldü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına da önem gösterdikleri gözlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Maltepe D-100 Karayolu 'nda minibüslere ve otobüslerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralı, yolcuların maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Trafik ekipleri otobüslere binerek yolculara bilgilendirme yaptı. Bir minibüste yan yana oturan yolcular uyarılarak sosyal mesafe kuralına uyularak oturulması istendi.

Otobüs sürücüsü Ayhan Kara "Yolcularımız maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Kapasiteden fazla yolcu almıyoruz" diye konuştu. Denetimler sırasında ehliyeti yanında olmayan minibüs sürücüsüne 288 lira ceza kesildi.