MALTEPE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA DENETİM YAPILDI - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü , İl genelinde toplu ulaşım araçlarında denetim yaptı. Maltepe 'deki denetim noktasında ekipler yolculara uyarılarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, toplu ulaşım araçlarından denetim yaptı. İl genelinde çeşitli noktalarda yapılan denetim Maltepe Zümrütevler Köprüsünde de yapıldı. Ekipler, toplu ulaşım araçlarını durdurarak araçlardaki yolcu sayılarına baktı. Yolcuların sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyup uymadıklarını da kontrol etti. Polisler, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda yolcuları uyararak, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı. Denetimlerin düzenli olarak yapılacağı öğrenildi. İsmini vermek istemeyen bir yolcu, "İnşallah sürekli denetim olur ve biz de sağlığımız için rahat da yolculuk yaparız. Sağlığımız şu durumda her şeyden daha önemli. Otobüslerde ve minibüslerde yoğunluk olduğu zamanlar oluyor. Bazen de bu şekilde sakin de gittiğimiz oluyor" şeklinde konuştu.

- İstanbul