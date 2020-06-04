MALTEPE'DE TOPLU ULAŞIMDA DENETİM - Son Dakika

-Denetleme sırasında arızalanan minibüs minibüsü yolcular iterek emniyet şeridine aldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Ulaşım Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandı. Maltepe'de ekipler otobüs ve minibüslerde yolcu sayısı ve yolcuların maske takıp takmadığını kontrol etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara gidilen toplu ulaşıma dair İstanbul Valiliği tarafından yeni kararlar alındı. Otobüs ve metrobüslerde çapraz oturma düzeni zorunlu hale getirilerek koltuk sayısının üçte biri kadarda ayakta yolcu alınmasına karar verildi. Bu doğrultuda işlerine gitmek için toplu ulaşım kullanan İstanbullular yeni kararlarla birlikte ilk yolculuklarına başlamış oldu.

ARIZLANAN MİNİBÜSÜ YOLCULAR İTTİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekiplerin oluşturduğu güvenlik noktalarından geçen minibüs ve otobüsler tek tek kontrol edilerek, yolcu sayısı ve yolcuların maske takıp takmadığını kontrol etti. Ekipler koronavirüs salgını için alınan tedbirleri konusunda yolculara bilgilendirme yaptı. Denetleme sırasında arızalanan bir minibüs yolda kaldı. Yolcular bindikleri minibüsü iterek emniyet şeridine aldı.