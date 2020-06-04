Maltepe'de toplu ulaşımda denetim - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA Ulaşım Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandı. Maltepe'de ekipler otobüs ve minibüslerde yolcu sayısı ve yolcuların maske takıp takmadığını kontrol etti.Denetleme sırasında arızalanan bir minibüs yolda kaldı. Yolcular bindikleri minibüsü iterek emniyet şeridine aldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara gidilen toplu ulaşıma dair İstanbul Valiliği tarafından yeni kararlar alındı. Otobüs ve metrobüslerde çapraz oturma düzeni zorunlu hale getirilerek koltuk sayısının üçte biri kadarda ayakta yolcu alınmasına karar verildi. Bu doğrultuda işlerine gitmek için toplu ulaşım kullanan İstanbullular yeni kararlarla birlikte ilk yolculuklarına başlamış oldu.

ARIZLANAN MİNİBÜSÜ YOLCULAR İTTİ