Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - MALTEPE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bir motosiklete sonra da bariyere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Görgü tanıkları kazaya bir otomobilin daha karıştığını ve olay yerinden kaçtığını ileri sürdü.





Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Altıntepe mevkiinde meydana geldi. Kartal istikametinde ilerleyen 10 AKB 18 plakalı otomobilin sürücü Mustafa Oluz'un henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıktı. Otomobil önce önündeki 41 U 1255 plakalı motosiklete çarptı, sonra da çarpmanın etkisiyle bariyere girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri otomobilin içerisine sıkışan sürücü Mustafa Oluz'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İsmi öğrenilmeyen motosiklet sürücü ile otomobil sürücüsü Mustafa Oluz ilk müdahalesin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı meraklı vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını izlemek için üst geçitte uzun süre bekledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, D-100 Karayolu Kartal istikametinde ise trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan otomobil ve motosikletin olay yerinden kaldırılması sonucu trafik normale döndü.





Öte yandan, trafik polislerinin olay yerindeki incelemeleri sırasında, bazı görgü tanıkları kazaya karışan başka bir otomobilin daha olduğunu ve olay yerinde kaçtığını iddia etti.





Kaza sırasında olay yerinde bulunduğunu söyleyen Yasin Kahraman "Motosikleti sıkıştırmamak için bariyere vurmuş araba. Ondan sonra diğer araçta ona vurmuş galiba tam bilmiyorum. İki yaralı olduğunu söylüyorlar. Motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilirken gördüm" dedi.





Kaza sonrası yoldan geçen bir sağlık görevlisi de, "Ben servisle geçerken gördüm kazanın olduğunu. Sadece arabayı çevirmeye çalıştıklarını gördüm ve müdahale etmek durumda kaldım. Ben ilk yardım görevlisiyim. Otomobil sürücüsü 60 yaşında. Sadece kafasında travma vardı. Bir de parmak kopması vardı. İki araç ve bir motosiklet kazaya karıştı. Otomobil sürücüsü motosiklete çarpmamak için bariyere vurdu" diye konuştu.