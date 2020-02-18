Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Maltepe'de kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burak Ö. idaresindeki 34 HE 7928 plakalı otomobil, Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Kerem Ali A. sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından caddede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan otomobilin kaldırılması için çalışma başlatıldı.