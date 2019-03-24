Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Maltepe'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

1 saat önce

Maltepe'de şehiriçi yolcu dolmuşunun duvara çarpması sonucu 8 yolcu yaralandı.

Maltepe'de Trafik Kazası: 8 Yaralı, System.String[]
Maltepe'de şehiriçi yolcu dolmuşunun duvara çarpması sonucu 8 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yunus K. idaresindeki 34 M 4937 plakalı dolmuş kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolculardan ikisi araçta sıkışırken, 6 kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan 2 yolcu ile diğer 3 yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, 3 yolcunun tedavisi de olay yerinde ayakta yapıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasını ardında normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Maltepe, Güncel
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