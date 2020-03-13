Maltepe'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Maltepe'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Maltepe'de seyir halindeki bir otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Maltepe'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı, System.String[]

Maltepe'de seyir halindeki bir otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde seyir halindeki Melek Ç. idaresinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.

Çarpma sonucu park halindeki otomobil, önündeki kamyon ve arkadan çarpan otomobilin arasında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sürücü Melek Ç. ile park halindeki aracın içinde bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Fındıklı, İtfaiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı

Son Dakika Haberleri
05:35 İstanbul'da sis etkili oluyor
05:32 İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR
05:28 Irak'ta mahkumlar koronavirüs nedeniyle açık görüşe çıkamayacak
05:25 ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği
04:44 Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 05:40:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]