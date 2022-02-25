Son dakika haberleri... Maltepe'de trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü kazaya neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Maltepe'de trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü kazaya neden oldu

25.02.2022 04:47
Son dakika haberleri... Maltepe'de trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü kazaya neden oldu

Son dakika haberleri: 100 Karayolu'nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücünün kullandığı otomobile başka bir otomobil çarptı.

MALTEPE D-100 Karayolu'nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücünün kullandığı otomobile başka bir otomobil çarptı. Kazada yabancı uyruklu bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 02.15 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kartal istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 EIG 969 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. O sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 CEH 711 plakalı otomobilin sürücüsü kazayı izlemek için yavaşladığı sırada arkadan aşırı süratli şekilde geldiği iddia edilen 34 MMT 82 plakalı lüks otomobil önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken lüks otomobilin içerisindeki yabancı uyruklu kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 34 EIG 969 plakalı otomobil sürücüsü ise araçtan inerek kaçtı. Diğer otomobil sürücüleri ile kaçan otomobil sürücüsünün yanında bulunan yolcu ifadeleri alınmak üzere Bostancı Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza yapan araçların çekiciye yüklendiği sırada D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.


Son dakika haberleri... Maltepe'de trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü kazaya neden oldu
Son dakika haberleri... Maltepe'de trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü kazaya neden oldu
Son dakika haberleri... Maltepe'de trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü kazaya neden oldu
Son dakika haberleri... Maltepe'de trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü kazaya neden oldu
Son dakika haberleri... Maltepe'de trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü kazaya neden oldu
Son dakika haberleri... Maltepe'de trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü kazaya neden oldu
YORUMLAR
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Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı

D-100 Karayolu, Otomobil, Maltepe, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Maltepe'de trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü kazaya neden oldu - Son Dakika


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