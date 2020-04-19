Maltepe'de trafo merkezi alev alev yandı - Son Dakika

İstanbul Maltepe'de trafo merkezi alev alev yandı. Trafodan yükselen alevler, mahallede korku ve paniğe neden oldu.



Yangın, saat 21.45 sıralarında Cevizli Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda çıktı. Trafodan patlama sesinin gelmesinden sonra alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası mahalle karanlığa gömüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Mahalleye elektriğin verilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor. - İSTANBUL