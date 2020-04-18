Maltepe'de üç gecekondu alev alev yandı - Son Dakika

Maltepe'de üç gecekondu alev alev yandı

İSTANBUL - Gece saatlerinde Maltepe'de bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve iki gecekonduya daha sıçradı.

Yoğun duman havadan görüntülendi

Akşam saatlerinde Maltepe'de bulunan Başıbüyük Mahallesi'nde bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevlere müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Yangın yerine giden Maltepe itfaiyesi yükselen alevler karşısında yetersiz kalınca çevredeki itfaiye merkezlerinden yardım istendi. Onlarca itfaiye aracının müdahale ettiği yangının üç gecekondu dışında başka bir noktaya sıçraması engellenirken bir saatlik çalışma sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangının çıktığı gecekondu ve sıçradığı diğer iki gecekonduda yaşatan vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye olurken bir kişi yoğun dumandan etkilendi. Şehrin çeşitli noktalarından görünen duman havadan da görüntülendi.

Polis ve vatandaş arasında sosyal mesafe tartışması

Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralını hiçe sayan meraklı vatandaşları uzaklaştırmak isteyen polis ile vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Asayiş ekipleri ve yunus ekipleri meraklı kalabalığı dağıtırken bazı vatandaşların itfaiye ekiplerinin geç geldiği yönünde iddiaları duyuldu. Alev alev yanan üç gecekonduda soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.