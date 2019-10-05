Maltepe'de uçan çatının altında kalan araçlar çıkarıldı
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Feridun AÇIKGÖZ, İSTANBUL-DHAMaltepe'de sokağa uçan çatının altında kalan otomobiller çıkarılırken, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:27 Kaynak: DHA
Feridun AÇIKGÖZ, İSTANBUL-DHA Maltepe
'de sokağa uçan çatının altında kalan otomobiller çıkarılırken, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle okulun çatısı sokağa uçtu. Çatı parçalarının altında sokakta park halinde olan 4 otomobil kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler çatı enkazını kaldırmak için çalışma başlattı. AFAD
, Maltepe Belediyesi
Arama Kurtarma ekibi ve Maltepe İtfaiyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında enkaz altında kalan 4 otomobil çıkarıldı. Araçlarda hafif hasar oluştuğu görüldü. Ekiplerin, çatının enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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Araçların çıkartılması detayı
Enkaz kaldırma çalışması detayı
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