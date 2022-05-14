MALTEPE'DE ÜST GEÇİTTEKİ ENGELLİ RAMPASININ KORKULUKLARI ÇALINDI - Son Dakika

MALTEPE D-100 Karayolu'ndaki üst geçidin engelli rampası korkulukları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülerek çalındı. Vatandaşların hırsızlık için gelenleri kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde meydana geldi. İddialara göre, üst geçidin Kadıköy istikametindeki kullanılmayan engelli rampasının korkulukları hırsızların hedefi oldu. Daha önce korkulukları sökerek çalanları gören vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Sabah saatlerinde de Alkan İncir, ağabeyi ile işe giderken üst geçitteki korkulukları söken bir şüpheliyi gördü. İncir, polis ekiplerini arayarak hırsızlık ihbarında bulunurken, ağabeyi de şüpheliyi cep telefonu kamerası ile görüntülemeye başladı.

EL SALLADIKTAN SONRA KOŞARAK KAÇTI

Kendisinin görüntülendiğini fark eden şüphelinin rahat hareketleri dikkat çekti. Şüpheli kendisini görüntüleyen vatandaşa el salladıktan sonra koşarak kaçmaya başladı. Şüpheli ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Mezarlık istikametine kaçan şüpheli, bir süre sonra gözden kayboldu.

Şüpheli ile kovalamaca yaşayan Alkan İncir, Sabah işe gitmek için üst geçide çıktığımda korkulukları sökmeye çalışıyordu. Daha önce de komple kıra kıra geldiler. En son buradaki parçayı kırarken gördüm. 'Ne yapıyorsun' diye seslendim. El sallamaya başladı. Polisi aradığımızda koşarak kaçmaya başladı. Ağabeyim ile kovaladık ama yakalayamadık. Bir buçuk aydır buradaki bütün demirleri söküp götürdüler. Polisi de aradık. Vidalarını gevşetip elleriyle kanırtıp kırıyorlar. Hurdacılar nasıl alıyorlar anlamıyorum diye konuştu. Daha önce de hırsızları gördüğünü söyleyen Sinan Sarıoğlu Ramazan ayında aracımla buradan geçerken 2-3 kişinin demirlerini kırdığını gördüm. Polis ve zabıtayı aradım. Hala devam ediyor hırsızlık. Hepsi takılıydı demirlerin, hiçbir şey bırakmadılar. Çaldıklarını satıyorlar hurdacılara diye konuştu.