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Maltepe'de uyuşturucu operasyonu

20 dakika önce

Maltepe'de uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altayçeşme Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evini takibe alan polis, 16 Eylül'de adrese baskın düzenledi. Şüpheli Habip G. (30) skunk adlı uyuşturucu maddeyi satarken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 4,85 gram skunk, 2 cep telefonu, uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıtlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 830 lira, 50 avro ve 30 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette uyuşturucu madde imal ve ticareti, yaralama, rüşvet ve silahlı kanunlara muhalefetten 14 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de uyuşturucu operasyonu

Maltepe, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:55 Kaynak: AA
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