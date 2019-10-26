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Maltepe'de uyuşturucu operasyonu

35 dakika önce

Maltepe'de düzenlenen operasyonda 898 gram eroin ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Maltepe'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Maltepe'de düzenlenen operasyonda 898 gram eroin ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Mobil Park Timleri, 7 Ekim'de Aydınevler Mahallesi Kırçiçeği Caddesi'nde Türkmenistan uyruklu Malikberdi G. (61) ile Ramazan A'yı uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında 9 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Malikberdi G'nin Aydınevler Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 889 gram eroin, 476 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve mermileri ile bin 355 lira para bulundu. Evde bulunan Amangeldi Ş. (45) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ramazan A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Malikberdi G. ile Amangeldi Ş tutuklandı.

Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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