Maltepe'de villada doğum günü partisi yapan 24 kişiye baskın - Son Dakika

Maltepe'de bir villaya yapılan baskında korona virüse aldırmadan bir araya gelerek parti yapan 24 kişi olduğu tespit edildi. Şahıslardan birinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 şahsa toplam 75 bin 600 TL para cezası kesildi.

Maltepe'de 14.04.2021 tarihinde Başıbüyük Mahallesinde bulunan bir villada parti yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese polis tarafından baskın düzenlendi. İçeride doğum günü partisi düzenleyen 24 şahsın bulunduğu ve sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmadığı tespit edildi. 1 şahsın üzerinden yaklaşık 1 gr gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.Maddesine istinaden 24 şahsa toplam 75 bin 600 TL idari para cezası uygulandı, üzerinden uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Villa ise mühürlendi. - İSTANBUL