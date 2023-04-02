MALTEPE'DE YAMAÇTAN DÜŞEN KAYA PARÇALARI MAHALLELİYİ TEDİRGİN EDİYOR - Son Dakika
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MALTEPE'DE YAMAÇTAN DÜŞEN KAYA PARÇALARI MAHALLELİYİ TEDİRGİN EDİYOR

02.04.2023 14:00

MALTEPE'de yamaçtaki dev kayalar, yakınlarda bulunan yerleşim alanında yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

MALTEPE'de yamaçtaki dev kayalar, yakınlarda bulunan yerleşim alanında yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Kaya parçalarının koparak düştüğünü söyleyen mahalleli duruma bir çözüm bulunmasını istedi. Maltepe Başıbüyük Mahallesi Merve Sokak üzerindeki yamaçtaki dev kayalar, yakınlarda evleri bulunan mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Vatandaşlar, kayalardan kopan parçaların arabalara ve evlerinin önlerine düştüğünü söyleyerek duruma bir çözüm bulunmasını istediklerini belirtti. Kimi kayalarda ise yarıklar oluştuğu görüldü.

"BİRŞEYLER YAPILMASI GEREKİYOR"

Mahalle sakini Asiye Yüce, " 25- 30 senedir buradayız. Buradan kopuyor bazen yuvarlıyorlar taşları. Çocuklar dışarıda oynayamıyor. Benim evimin önüne düştü kaldırıp atıyoruz yapacak birşey yok. Belediyeye söyledik imza topladık Muhtar Bey'in de haberi var. Belediyenin ilgilenmesi gerekiyor. Birşeyler yapılması gerekiyor. " dedi. Bir başka mahalle sakini ise, " Yuvarlandığı zaman çocuklar da yuvarlıyor aşağı kadar iniyor " diye konuştu.

"BİRİSİ ÖLDÜKTEN SONRA MI GELİP ALINMASI LAZIM ?"

Mahalle sakini Şerafet Karaca ise, "30 senedir buradayız. Bu kayaları gelip alacağız diyorlar. Kimse gelip almıyor. Birisi öldükten sonra mı gelip alınması lazım. Ölmeden olmuyor mu bu işler. Taş yukarıdan geldi vurdu bir arabaya. Depremde ne kadar etkili olur onu bilemeyiz. Tehlikeli sonuçta, alınması lazım. Almaya niyetlendiler sonra vazgeçtiler nedense." dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MALTEPE'DE YAMAÇTAN DÜŞEN KAYA PARÇALARI MAHALLELİYİ TEDİRGİN EDİYOR - Son Dakika
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