Maltepe'de Yangın: 4'ü Çocuk 12 Kişiyi İtfaiye Kurtardı Ek Görüntülerle(2)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAMaltepe, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Maltepe
, Fındıklı
Mahallesi, Fırat
Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bazı apartman sakinleri yangın büyümeden kendi çabalarıyla binayı terk etti. Binadan çıkamayan 4'ü çocuk 12 kişi ise yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edildi. Tahliye edilen çocuklar ve bazı vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü.
Görüntü dökümü.
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-Yanan daire
-İtfaiyenin müdahalesi
-Panik anları
-Bir vatandaşın kalbini tutması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Kurtarma çalışmaları (EK)
-İtfaiye merdiveniyle indirilenler(EK)
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:04 Kaynak: DHA
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