Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

18.03.2022 13:34

Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı Maltepe'de 8 katlı binanın 4'üncü katındaki evde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı.

Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Maltepe'de 8 katlı binanın 4'üncü katındaki evde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında, dairede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Cansev Sokaktaki 8 katlı binanın 4'üncü katındaki evde çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağında patlama meydana geldi. Daireden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan evde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir polis memurunun ise, dumandan etkilenen vatandaşların kardan etkilenmemesi için şemsiye tuttuğu görüldü.

Bina sakinlerinden Sevgi Ercan," Bir anda imdat sesleri duydum. Dışarıya çıktığımda 'içeri girmeyin' dediler. Patlamalar başladı. O an hepimiz dışarı attık kendimizi. Dairede 2 kişi vardı. Şu an durumları iyi. Yangın elektrik kontağından çıktı" şeklinde konuştu.

Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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