MALTEPE'DE YANGIN, DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel MALTEPE'DE YANGIN, DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ (1) - Son Dakika

MALTEPE'DE YANGIN, DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ (1)

7 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN / MALTEPE'de 18 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı.

MALTEPE'DE YANGIN, DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ (1), System.String[]

Çağrı ÇALIŞKAN/ MALTEPE'de 18 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Yoğun dumanın bina içine dolması nedeniyle katlarda bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Ekiplerin müdahalesi

-Tahliye edilenler


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:48 Kaynak: DHA
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