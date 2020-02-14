Maltepe'de yangın, dumandan etkilenenler tahliye edildi (1) - Son Dakika

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Maltepe'de yangın, dumandan etkilenenler tahliye edildi (1)
6 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN / MALTEPE'de 18 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:51 Kaynak: DHA
Çağrı ÇALIŞKAN/ MALTEPE'de 18 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Yoğun dumanın bina içine dolması nedeniyle katlarda bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi.
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