Maltepe'de yangın, dumandan etkilenenler tahliye edildi - Son Dakika
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Maltepe'de yangın, dumandan etkilenenler tahliye edildi

6 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN / MALTEPE'de 18 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı.

Maltepe'de yangın, dumandan etkilenenler tahliye edildi, System.String[]

Çağrı ÇALIŞKAN/ MALTEPE'de 18 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Yoğun dumanın bina içine dolması nedeniyle katlarda bulunanlar tahliye edilirken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Maltepe Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi'ndeki 18 katlı binanın giriş katında bulunan lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadaki yangın nedeniyle etrafı yoğun duman kapladı. Dumanlar binanın içine de doldu. Duman nedeniyle üst katlarda bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişiye de sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi.


İtfaiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:29 Kaynak: DHA
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