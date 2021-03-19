Son dakika haber! Maltepe'de yangında mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Maltepe'de yangında mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Maltepe'de bir binanı giriş katında yangın çıktı. Yangında mahsur bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Fındıklı Mahallesi, Sarmaşık Sokak'ta 15. 00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, 112 sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Binanın giriş katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri binada mahsur kalan Serhan Parlak isimli şahsı kapıyı kırarak dışarı çıkardı. Bina içerisinde gazdan etkilenen Serhan Parlak sağlık ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken polis ekipleri inceleme başlattı.

Yangını gören Sefa Kadir Dinibütünoğlu, "Neden yandığı belli değil. İçeride bir kişi mahsur kalmıştı. Zaten İtfaiye ekipleri onu sağ salim çıkardılar Allah'a şükür. Şu an görünürde bir şey yok gibi camlar filan kırıldı. Muhtemelen yangının etkisiyle oldu" dedi.