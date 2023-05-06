Maltepe'deki yangında 2'si bebek 8 kişi kurtarıldı

Maltepe'deki yangın Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katında çıktı. Kısa süre içerisinde dumanla dolan binada yaşayanların bir kısmı kendi çabalarıyla dışarı çıkarken; mahsur kalanlar balkonda kurtarılmayı bekledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, 2'si bebek 8 kişiyi merdiven aracılığıyla aşağıya indirdi.

KOMŞULARI DARBETTİ

Mahsur kalanlara ilk müdahale ambulansla yapılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangının soğutma çalışmaları sırasında binadakiler, yangın çıkan dairede yaşayan kişiye saldırdılar. Yere yatırılarak darbedilen kişiyi araya giren polis ve diğer vatandaşlar kurtardı.

Yangında mahsur kalan bir kişi kedisiyle birlikte merdiven aracıyla aşağıya indirilerek kurtarıldı. Gözyaşlarını tutamayan Gülşah Eren, "Evden çalışıyordum. Kapıyı açtığımda dumandan çıkamadım dışarıya. Kedimle birlikte balkona çıktım" diye konuştu.