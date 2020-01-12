Maltepe'de yasak olan yerden 'u' dönüşü yapan araç kazaya neden oldu; o anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de yasak olan yerden 'u' dönüşü yapan araç kazaya neden oldu; o anlar kamerada - Son Dakika

Maltepe'de yasak olan yerden 'u' dönüşü yapan araç kazaya neden oldu; o anlar kamerada

6 saat önce

Maltepe'de geçtiğimiz hafta yaşanan dört aracın karıştığı ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de geçtiğimiz hafta yaşanan dört aracın karıştığı ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz hafta Maltepe Emek Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki bir araç aniden 'U' dönüşü yaptı. Karşı yönden gelen bir araç da duramayarak hatalı dönüş yapan bu araca ve ardından da park halinde iki araca çarptı. Arkadan hızla gelen başka bir araç ise kaza yapan otomobili teğet geçerek kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Dört aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde hızla ilerleyen bir otomobilin, 'U' dönüşü yapan bir araca arkadan çarptığı ve yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildiği, arkadan gelen başka bir aracın ise kaza yapan otomobili teğet geçtiği görülüyor.

Maltepe'de yasak olan yerden 'u' dönüşü yapan araç kazaya neden oldu; o anlar kamerada

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
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