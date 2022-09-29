İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. Denetimlere İlçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Maltepe'deki denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurulup tek tek aranırken, sürücü ve araçların belgeleri incelendi. Şüpheli görülen kişiler kimlik sorgulamasından geçirildi.

İstanbul genelinde Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Maltepe 'de yapılan denetimlerde şüpheli görülenler kimlik sorgulamasından geçirilirken, araçlar ise tek tek arandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › MALTEPE'DE 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika

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