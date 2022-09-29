MALTEPE'DE 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika
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MALTEPE'DE 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI

29.09.2022 20:12

?İstanbul genelinde Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi.

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İstanbul genelinde Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Maltepe'de yapılan denetimlerde şüpheli görülenler kimlik sorgulamasından geçirilirken, araçlar ise tek tek arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. Denetimlere İlçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Maltepe'deki denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurulup tek tek aranırken, sürücü ve araçların belgeleri incelendi. Şüpheli görülen kişiler kimlik sorgulamasından geçirildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MALTEPE'DE 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika
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