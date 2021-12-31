MALTEPE'DE YENİ YIL ÖNCESİ İŞ YERLERİ DENETLENDİ - Son Dakika

MALTEPE'de yeni yıl öncesi kafe ve restoranlarda denetimler sıklaştırıldı. Yapılan kimlik kontrollerinin yanı sıra iş yerlerinde bulunan alkoller de denetlendi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerini sürdürdü. Yalı Mahallesi Beşçeşmeler Sokak üzerinde bulunan kafe, restoran ve barlara giren ekipler iş yerlerinde bulunan alkolleri denetledi. İş yerlerinin gerekli izin belgelerinin olup olmadığına bakıldı. Ayrıca işletmelerde oturan vatandaşların da kimlik sorgulamaları yapıldı.

Görüntü dökümü

----------------- -Polislerin mekanlara girmesi-Polislerin mekanlardaki alkolleri kontrol etmesi-Vatandaşların kimlik sorgulamalarının yapılması-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)-Genel ve detay

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