Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerini sürdürdü. Yalı Mahallesi Beşçeşmeler Sokak üzerinde bulunan kafe, restoran ve barlara giren ekipler iş yerlerinde bulunan alkolleri denetledi. İş yerlerinin gerekli izin belgelerinin olup olmadığına bakıldı. Ayrıca işletmelerde oturan vatandaşların da kimlik sorgulamaları yapıldı.
Görüntü dökümü----------------- -Polislerin mekanlara girmesi-Polislerin mekanlardaki alkolleri kontrol etmesi-Vatandaşların kimlik sorgulamalarının yapılması-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)-Genel ve detay
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MALTEPE'DE YENİ YIL ÖNCESİ İŞ YERLERİ DENETLENDİ - Son Dakika