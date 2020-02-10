Maltepe'de yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Maltepe'de yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor

6 saat önce

Daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, ilçede yaşayan özellikle engelli vatandaşlar ve çocuklu annelerin talepleri doğrultusunda 2019 yılında 55 bin 480 metrekare kaldırım yenileme çalışması yaparken, 9 bin 638 ton asfalt ile Maltepe'nin yollarını yeniledi.

Maltepe'de yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor, System.String[]

Daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, ilçede yaşayan özellikle engelli vatandaşlar ve çocuklu annelerin talepleri doğrultusunda 2019 yılında 55 bin 480 metrekare kaldırım yenileme çalışması yaparken, 9 bin 638 ton asfalt ile Maltepe'nin yollarını yeniledi.


Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde önemli alt yapı çalışmalarına da imza attı. Yoğun yağışlarda yaşanabilecek sel baskınlarına karşı 936 metre yeni yağmur suyu kanalı yapan ekipler, 78 noktada ise yeni yağmur suyu ızgarası yaptı. 156 noktada ise yağmur suyu ızgaralarının bakım ve yenilemesini gerçekleştirdi. Yine vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda özellikle ilçede eğitim gören öğrencilerin huzuru ve güveni amacıyla, 46 noktada yeni hız kesici yapıldı. Ayrıca ilçe sokaklarını aydınlatmak için 437 adet sokak lambasının yenileme ve onarımı yapıldı.


"Hedefimiz daha iyi Maltepe"


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Maltepe'de değişim için harekete geçtik. Geride kalan 5 yıllık süreç içerisinde, yaklaşık 200 kilometreye yakın bir yolu asfaltladık. Aynı şekilde kaldırımları da engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla hareket edebileceği şekilde dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz önemli çalışmalara imza attık. Her koşulda daha iyi bir Maltepe için çalışmaya devam edeceğiz. Alanda ter döken tüm emekçilerimizi çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak, banka ücret ve komisyonlarının sınırlandırılmasını değerlendirdi
Bu pazarda yok yok! Her şey üçte bir fiyatına satılıyor İBB'nin ulaşım zammına ilginç tepki Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:58:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]