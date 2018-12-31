Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Yılbaşı Öncesi Sıkı Denetim

Maltepe'de Yılbaşı Öncesi Sıkı Denetim

1 saat önce

Maltepe Belediyesi, yılbaşı öncesi kurduğu bir ekiple 70'e yakın noktada gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Maltepe'de Yılbaşı Öncesi Sıkı Denetim, System.String[]
Maltepe Belediyesi, yılbaşı öncesi kurduğu bir ekiple 70'e yakın noktada gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Eksiklikleri bulunan işletmeler uyarılırken, işletmelerin ruhsat ve fiyat listeleri de kontrol edildi.

Maltepe Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesi son denetimlerini gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı gıda mühendislerinin de aralarında bulunduğu 24 kişilik ekip, ilçe genelinde faaliyet gösteren 70'e yakın restoran, içkili restoran, lokanta ve kafeleri denetledi. İş yerlerinin genel hijyen ve gıda denetimleriyle adisyon, fiyat listesiyle çalışanların hijyen kontrolleri konusunda da gerekli denetim ve uyarılar yapıldı.

Denetimler kapsamında kurulan nöbetçi ekiplere, yılbaşı gecesinde yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı 0216 458 99 99'dan gece boyunca ulaşılabilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:55 Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Maltepe Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki

Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:27:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Yılbaşı Öncesi Sıkı Denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]