Maltepe'de Yılbaşı Öncesi Sıkı Denetim
1 saat önce
Maltepe Belediyesi, yılbaşı öncesi kurduğu bir ekiple 70'e yakın noktada gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Maltepe Belediyesi
, yılbaşı öncesi kurduğu bir ekiple 70'e yakın noktada gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Eksiklikleri bulunan işletmeler uyarılırken, işletmelerin ruhsat ve fiyat listeleri de kontrol edildi.
Maltepe Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesi son denetimlerini gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü
ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı gıda mühendislerinin de aralarında bulunduğu 24 kişilik ekip, ilçe genelinde faaliyet gösteren 70'e yakın restoran, içkili restoran, lokanta ve kafeleri denetledi. İş yerlerinin genel hijyen ve gıda denetimleriyle adisyon, fiyat listesiyle çalışanların hijyen kontrolleri konusunda da gerekli denetim ve uyarılar yapıldı.
Denetimler kapsamında kurulan nöbetçi ekiplere, yılbaşı gecesinde yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı 0216 458 99 99'dan gece boyunca ulaşılabilecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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