Maltepe'de yine orman yangını çıktı - Son Dakika

Maltepe'de yine orman yangını çıktı

İSTANBUL - Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor.

Gülensu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yanan alana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ile de destek veriliyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.