Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi - Son Dakika
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Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi

13.03.2022 12:47

Maltepe'de bir apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacı, yoğun kar yağışına dayanamayarak park halindeki 2 aracın üstüne devrildi.

Maltepe'de bir apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacı, yoğun kar yağışına dayanamayarak park halindeki 2 aracın üstüne devrildi. Araçlarda maddi hasar oluştu.

Ağaç devrilmesi Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Ceyhan Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacı, yoğun kar yağışına dayanamayarak Nissan markalı 34 UV 2225 plakalı araca ve 34 TP 2982 plakalı Volkswagen marka aracın üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle park halindeki 2 araç hasar alırken, yanda bulunan elektrik direğinin kabloları da ağacın dallarına takılınca elektrik direği de devrildi. Olayı gören apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı bir süre trafiğe kapatınca elektrik ekipleri de yere savrulan kablolara müdahale etti. Belediye ekipleri ise devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi
Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi
Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi
Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi
Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi
Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi
Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi
Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi

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Tragger, Maltepe, Polis, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi - Son Dakika


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