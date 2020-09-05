MALTEPE'DE YOKUŞTAN KAYAN KAMYONET GECEKONDUNUN ÇATISINA ÇARPTI - Son Dakika

-KAZA ANI KAMERADA

CENGİZ ÇOBAN-İSA ALMAÇAYIR/ Maltepe'de yokuş çıkarken kayan kamyonet demir bariyerleri parçalayarak gecekondunun çatısına çarptı. Kamyonet yaklaşık 10 metre kayarak durabilirken o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kamyonetin kayarak gecekondunun çatısına çarpması bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bolat'ın kullandığı 67 LF 363 plakalı hurda yüklü kamyonet yokuşu çıkarken geri geri kaymaya başladı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü yaklaşık 10 metre kaydıktan sonra sokaktaki demir bariyeri parçalayarak bir gecekondunun çatısına çarptı. Kazada yaralanan ya da can kaybı yaşanmazken o sırada sokaktan araç ve yaya olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle kamyonette ve gecekondunun çatısında hasar oluştu. Kazanın ardından ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi.

EV SALLANINCA ÇOK KORKTUM

Kaza sırasında evde bulananlar büyük korku ve panik yaşadı. Ev sahibi Döndü Özcan, "Evdeydim, ev sallanınca çok korktum, dışarı çıktım. Kamyonet çatıya çarpmış. Bahçede kimse yoktu kayınpederim de evdeydi. Sesi duyunca çok korktuk " diye konuştu.Kamyonet sürücüsü Hüseyin Bolat "Yokuşu çıkarken kamyonet geri geri kaymaya başladı. Durdurmaya çalıştım ama duramayınca gecekondunun çatısına çarptım. Allah'tan kimse yoktu sokakta diye konuştu.

KAZA KAMERADA

Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonet manevra yaptıktan sonra sokağa girerek yokuş yukarı çıkmaya başlıyor. Bu sırada sokaktan otomobiller ve bir yaya geçtikten hemen sonra kamyonet geri geri kayarak gecekondunun çatısına çarpıyor. Kazayı kıl payı atlatan bir vatandaş kamyonetin gelişini görünce koşarak uzaklaşıyor.