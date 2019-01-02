Maltepe'de Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
İSTANBUL (İHA) Maltepe'de yol kenarına atılmış bir erkek cesedi bulundu.
İSTANBUL (İHA) Maltepe
'de yol kenarına atılmış bir erkek cesedi bulundu. Polis
ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Olay, Maltepe Büyükbakkalköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede olay yeri şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.
Öte yandan üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimlik tespiti yapmaya çalışılırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:30 Kaynak: İHA
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