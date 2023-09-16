Maltepe'de yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü, 30 gözaltı - Son Dakika

Maltepe'de yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü, 30 gözaltı

Son Güncelleme: 16.09.2023 10:17

Maltepe'de bir pidecide çalışan motosikletli kuryenin yol verme kavgası sonucu çıkan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi gözaltına alındı. Olayın yaşandığı pideci dükkanı polis ekipleri tarafından güvenli bir yere taşınacak.

İstanbul Maltepe'de yol verme kavgası ile başlayan ve 1 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı 30'a yükselirken, güvenli bir yere taşınacağı öğrenilen dükkanın önünde polis ekiplerinin nöbeti sürüyor.

YOL VERME TARTIŞMASINDA 3 KİŞİ SİLAH ÇEKTİ

Dün saat 18.00 sıralarında, Zümrütevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; bir pidecide çalışan motosikletli kurye, trafikte yol verme yüzünden 3 kişinin kendisine silah çekmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

ÇALIŞTIĞI PİDECİYE KOŞUP BIÇAK VE SATIR ALDI

Hızla çalıştığı pideciye giden kurye, bıçak ve satır alarak 3 kişinin yanında döndü. Elindeki bıçak ve satırla tartıştığı kişilere saldırdı. Saldırıda, 3 kişiden Kadir G. hayatını kaybetti, Ö.G., ve E.G. ise yaralandı.

KUNDAKLAMA TEHLİKESİ NEDENİYLE PİDECİ BOŞALTILIYOR

Öte yandan, kundaklama ihtimaline karşı, kavganın başladığı pideci polis ekiplerinin gözetiminde boşaltılıyor. Dükkan içerisindeki eşya ve malzemelerin güvenli bir yere taşınacağı öğrenilirken ekiplerin olay yerinde nöbeti sürüyor.

Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü, 30 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü, 30 gözaltı - Son Dakika
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