Maltepe'de yol verme kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de yol verme kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu

16.03.2022 09:48
Maltepe'de yol verme kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu

Maltepe D-100 kara yolunda, yol verme meselesi yüzünden tartışan servis sürücüsü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi.

Maltepe D-100 kara yolunda, yol verme meselesi yüzünden tartışan servis sürücüsü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi. Kara yolunun ortasında yaşanan kavga boks ringlerini aratmazken, sürücüler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. O anlar, başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Maltepe'de D-100 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda seyir halindeki servis minibüsünün sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. D-100 karayolunun ortasında tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Trafiğin ortasındaki kavga boks ringlerini aratmazken, sürücüler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Kavga nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, sürücüler korna çalarak kavga eden taraflara tepki gösterdi. O anlar, başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Maltepe'de yol verme kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu
Maltepe'de yol verme kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu

YORUMLAR
500
MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA

Otomobil, Maltepe, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de yol verme kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


Son Dakika
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
09:28 Bu da ATM dolandırıcısı: 38 kişiyi ATM bozuk diye kandırdı, 100 bin liralarını çalı
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
08:56 Eskiden futbol stadıydı, şimdi Ukraynalı mültecilerin toplanma merkezi!
08:37 Savaş bölgesindeki Ukraynalılar Türkiye'den gelen yardım tırlarını görünce gözyaşlarına boğuldu: İşte o görüntüler
08:35 İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
07:54 Ukrayna'dan gelen savaş tehdidi ve mülteciler Polonya'yı endişelendiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 09:58:18. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de yol verme kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement