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Maltepe'de yol verme tartışmasında D-100 karayolu ringe dönüştü: Tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

Maltepe'de yol verme tartışmasında D-100 karayolu ringe dönüştü: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

30.01.2022 22:28

İstanbul Maltepe'de D-100 karayolunda otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışmasında tekme tokat kavga çıktı.

İstanbul Maltepe'de D-100 karayolunda otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışmasında tekme tokat kavga çıktı. Akan trafikte D-100 karayolu ringe dönüşürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Maltepe'de D-100 karayolu Kadıköy istikameti Zümrütevler mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki iki otomobil sürücüsü araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdı. Bunun üzerine araçlarından inen sürücüler, sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede otomobillerde bulunan iki grup arasında tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavga sonucu D-100 karayolu ringe dönüşürken, sürücüler yolda buldukları taşları birbirine savurdu. Trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan yol verme kavgası, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Aykut Zor - Burak Uğur - Ömer Karaoğlu/İHA)

Maltepe'de yol verme tartışmasında D-100 karayolu ringe dönüştü: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Maltepe'de yol verme tartışmasında D-100 karayolu ringe dönüştü: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Maltepe'de yol verme tartışmasında D-100 karayolu ringe dönüştü: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Maltepe'de yol verme tartışmasında D-100 karayolu ringe dönüştü: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Maltepe'de yol verme tartışmasında D-100 karayolu ringe dönüştü: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Maltepe'de yol verme tartışmasında D-100 karayolu ringe dönüştü: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Maltepe'de yol verme tartışmasında D-100 karayolu ringe dönüştü: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Maltepe'de yol verme tartışmasında D-100 karayolu ringe dönüştü: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

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Otomobil, Maltepe, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de yol verme tartışmasında D-100 karayolu ringe dönüştü: Tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de yol verme tartışmasında D-100 karayolu ringe dönüştü: Tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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