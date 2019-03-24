Maltepe'de Yolcu Minibüsü Duvara Çarptı: 8 Yaralı

MALTEPE'de yol kenarındaki duvara çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı.

MALTEPE'de yol kenarındaki duvara çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı. Kazanın minibüs şoförünün telefonla konuşurken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından meydana geldiği iddia edildi.



Kaza Maltepe Başıbüyük Yolu'nda saat 12.00'da meydana geldi. İddiaya göre 34 M 4937 plakalı minibüs sürücüsü Yunus K. (25) seyir halinde telefon ile konuşurken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs yol kenarındaki duvara çarptı. Minibüste 8 kişi yaralanırken, 2 kişi de oturduğu koltukta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılardan 5'i ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 3 hafif yaralı ise ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda minibüsün çekilmesinin ardından normale döndü. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Televizyon Yıldızı Lauren Harries, Sevgilisiyle İlişkiye Girerken Yanlışlıkla Canlı Yayın Yaptı

Kabinde Kıyafet Deneyen Kadını Görüntüleyen Sapığa Hapis Cezası

Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar

'Alemin Hızlı Delikanlısı, Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı