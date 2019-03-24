Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Yolcu Minibüsü Duvara Çarptı: 8 Yaralı

Maltepe'de Yolcu Minibüsü Duvara Çarptı: 8 Yaralı

16 dakika önce

MALTEPE'de yol kenarındaki duvara çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı.

Maltepe'de Yolcu Minibüsü Duvara Çarptı: 8 Yaralı, System.String[]
MALTEPE'de  yol kenarındaki duvara çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı. Kazanın minibüs şoförünün telefonla konuşurken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından meydana geldiği iddia edildi. 

Kaza Maltepe Başıbüyük Yolu'nda saat 12.00'da meydana geldi. İddiaya göre 34 M 4937 plakalı minibüs sürücüsü Yunus K. (25) seyir halinde telefon ile konuşurken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs yol kenarındaki duvara çarptı. Minibüste 8 kişi yaralanırken, 2 kişi de oturduğu koltukta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılardan 5'i ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 3 hafif yaralı ise ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda minibüsün çekilmesinin ardından normale döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:53 Kaynak: DHA

Maltepe, Güncel
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