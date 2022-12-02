Yolda yürüyen gence kız kardeşinin sevgilisinden kanlı tuzak! Pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Yolda yürüyen gence kız kardeşinin sevgilisinden kanlı tuzak! Pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu

02.12.2022 10:44

Maltepe'de iş yerinden çıkan ve yolda yürüyen gence, kız kardeşinin sevgilisi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar ile ağır yaralanan genç tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı.

Esenkent Mahallesi Kani Paşa Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında, iş yerinden çıkan Ömür D.'ye cadde üzerinde yürüdüğü esnada kendisini takip eden ve önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen kız kardeşinin sevgilisi Abdulkadir K. tarafından pusu kuruldu.

KURŞUNLAR KAFASINA VE VÜCUDUNA İSABET ETTİ

Abdulkadir K., kız arkadaşının ağabeyi olan Ömür D.'ye bir otomobilin içinden pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Ömür D. kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. İçerisinden ateş açılan otomobil olay yerinden uzaklaştı.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ömür D.'yi ambulansla hastaneye götürürken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de sokakta delil aradı. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda yürüyen gence kız kardeşinin sevgilisinden kanlı tuzak! Pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda yürüyen gence kız kardeşinin sevgilisinden kanlı tuzak! Pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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