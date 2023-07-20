Maltepe'de yoldan geçen kadın, İBB personeli ile böyle kavga etti - Uzayan çalışmalar nedeniyle tartışma çıktı - Son Dakika
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Maltepe'de yoldan geçen kadın, İBB personeli ile böyle kavga etti - Uzayan çalışmalar nedeniyle tartışma çıktı

20.07.2023 22:47

Maltepe'de bir kadın şahıs, cadde üzerinde çalışma yapan İBB personeli ile tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kadın şahıs, yol üzerinde çalışma yürüten İBB personeli ile uzayan çalışmalar nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de yoldan geçen kadın, İBB personeli ile böyle kavga etti

- Uzayan çalışmalar nedeniyle tartışma çıktı

İSTANBUL - Maltepe'de bir kadın şahıs, cadde üzerinde çalışma yapan İBB personeli ile tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kadın şahıs, yol üzerinde çalışma yürüten İBB personeli ile uzayan çalışmalar nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de yoldan geçen kadın, İBB personeli ile böyle kavga etti - Uzayan çalışmalar nedeniyle tartışma çıktı - Son Dakika


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