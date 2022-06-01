Maltepe'de yumurta yüklü palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı - Son Dakika
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Maltepe'de yumurta yüklü palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı

01.06.2022 21:08

Maltepe'de yumurta yüklü palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldıİSTANBUL Maltepe'de kamyonet ile gelen yumurtaları iş yerine taşımak isteyen esnaf, kolileri yanlış kaldırınca yumurta yüklü palet devrildi.

Maltepe'de yumurta yüklü palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı

İSTANBUL Maltepe'de kamyonet ile gelen yumurtaları iş yerine taşımak isteyen esnaf, kolileri yanlış kaldırınca yumurta yüklü palet devrildi. Paletteki yaklaşık 8 bin yumurtanın yere düşerek kırılmasıyla yol yumurta ile kaplandı. Esnaftan izin alan bazı vatandaşlar, kırılmayan yumurtaları ziyan olmaması adına yerden topladı.

Olay, Maltepe'de Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesinde geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşti. Cadde üzerinde yumurta satışı yapan iş yerine kamyonet kasasında yumurta geldi. Palette bulunan yumurtalar iş yerine taşınmak için iş makinesine yüklenildiği sırada 1 palet yumurta kamyonetin kasasından yola düştü. Yola düşen yaklaşık 8 bin yumurtanın çoğu kırılarak ziyan oldu. Yumurtaların ziyan olmasına göz yummak istemeyen bazı vatandaşlar, iş yeri sahibinden izin aldıktan sonra sağlam yumurtaları seçerek topladı. İş kazasının ardından yollar kolilerce kırılmış yumurta ile kaplandı. Çevrede bulunan vatandaşlar, kırılarak yola dağılan yumurtaları daha fazla dağılmasını önlemek için temizlik yaptı.

Mahalle sakini Neriman Küçük," Mahallemizin bir tane yumurtacısı vardı. Adamcağızın 1 tane paleti devrildi. Bir sürü yumurta ziyan oldu. Zaten hayat pahalı, Allah yardımcısı olsun. Sanıyorum 7 bin yumurta ziyan oldu. İş yeri için büyük bir zarar. Mahalleli yardım etti. Fakat çoğu kırılmıştı zaten kırılmayanları da hayrına verdiyse bilemiyorum" dedi.

Maltepe'de yumurta yüklü palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı
Maltepe'de yumurta yüklü palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı
Maltepe'de yumurta yüklü palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı
Maltepe'de yumurta yüklü palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı

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Kaynak: İHA

Kamyonet, Maltepe, Yumurta, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de yumurta yüklü palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı - Son Dakika


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