MALTEPE'DE ZABITA EKİPLERİ İLE SÜRÜCÜ ARASINDA ARBEDE - Son Dakika
Üye Girişi

MALTEPE'DE ZABITA EKİPLERİ İLE SÜRÜCÜ ARASINDA ARBEDE

24.05.2022 11:03

MALTEPE'de zabıta ekipleri ile otomobil sürücüsü arasında arbede çıktı.

MALTEPE'de zabıta ekipleri ile otomobil sürücüsü arasında arbede çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Dragos sahil yolu Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil, aynı yönde ilerleyen kadın sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Bir süre sonra kadın sürücü olay yerinden ayrılırken, bu sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine geldi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma ise daha sonra arbedeye dönüştü. Bunun üzerine zabıta ekipleri sürücüyü, zor kullanarak araca bindirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde sürücünün zabıta ekiplerine 'Bana kim vurdu' şeklinde tepki göstermesi ve zabıtanın sürücüyü, otomobile bindirmeye çalıştığı anlar görüldü. Olayla ilgili emniyete herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.

Olayı gören bir kişi, 'Burada 2 araç duruyordu. Biz burada arkadaşlarla oturuyorduk. Sonra arkadan bir araba geldi çarptı. Alkollü olduğu söyleniyor. Anlaştılar öndeki araç da gitti. Sonra zabıta ekipleri geldi. Sürücüye vurdular" dedi.

MALTEPE'DE ZABITA EKİPLERİ İLE SÜRÜCÜ ARASINDA ARBEDE
MALTEPE'DE ZABITA EKİPLERİ İLE SÜRÜCÜ ARASINDA ARBEDE
MALTEPE'DE ZABITA EKİPLERİ İLE SÜRÜCÜ ARASINDA ARBEDE
MALTEPE'DE ZABITA EKİPLERİ İLE SÜRÜCÜ ARASINDA ARBEDE
MALTEPE'DE ZABITA EKİPLERİ İLE SÜRÜCÜ ARASINDA ARBEDE
MALTEPE'DE ZABITA EKİPLERİ İLE SÜRÜCÜ ARASINDA ARBEDE

YORUMLAR
500
Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE ZABITA EKİPLERİ İLE SÜRÜCÜ ARASINDA ARBEDE - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Boynuna halat bağlayıp intihar etmeye çalışan turist son anda kurtarıldı
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:01:31. #1.11#
SON DAKİKA: MALTEPE'DE ZABITA EKİPLERİ İLE SÜRÜCÜ ARASINDA ARBEDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement