MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 KİŞİ YARALANDI

23.07.2022 17:04
MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 KİŞİ YARALANDI

100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

MALTEPE D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu, Gülsuyu mevkiinde saat 15.30 sıralarında, Veysi Murat Durmaz yönetimindeki 16 DM 220 plakalı otomobilin bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.  Durmaz, kullandığı otomobille, 60 ABV 035 plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yolda metrelerce savrulan Durmaz yönetimindeki otomobil, 41 AE 460 plakalı araca çarparak durabildi. Zincirleme kazada 60 ABV 220 plakalı otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:

------------------------Kaza yerinden görüntü -Kazaya karışan araçlardan görüntü -Ambulans içindeki yaralı -Ekiplerin çalışması -Oluşan trafik yoğunluğu -Genel ve detaylar


YORUMLAR
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Maltepe E-5 karayolunda 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı Maltepe E-5 karayolunda 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Murat Durmaz, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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