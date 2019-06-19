Maltepe'de zincirleme trafik kazası
13 dakika önce
Maltepe'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı.
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:43 Kaynak: AA
'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kadıköy
'den Kartal
yönüne giden Osman K. idaresindeki 34 ZP 5236 plakalı kamyon, D100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 7 ayrı araçta kazaya karışarak yola savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada kamyon sürücüsü Osman K. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle D100 kara yolu Kartal istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılma işlemleri devam ediyor.
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